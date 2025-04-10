СК РФ: в некоторых регионах следователи получают информацию о налоговых нарушениях уже при планировании налоговой проверки

Налоговики активно передают в МВД и Следственный комитет России информацию о признаках преступлений, связанных с налогами.

Руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК РФ Евгения Минаева на заседании коллегии ФНС рассказала, что по итогам 2024 года количество сообщений о преступлениях, поступивших из налоговых органов, сократилось на 13%.

Из положительного в совместной работе она отметила, что в некоторых регионах следователи получают информацию о налоговых нарушениях еще на стадии планирования налоговой проверки. Потом в ходе их проведения следователи активно в них участвуют.

Эффективную совместную работу с налоговиками отметил и начальник ГУЭБиПК МВД Андрей Курносенко.

«Наша задача – сформировать правильное направление движения, чтобы обеспечить государство необходимыми доходами. Существенно повысилось качество получаемых материалов в рамках совместных проверок. Если в 2021-2023 годах уголовные дела возбуждались в 50% собранных материалов, то в 2024 году возбуждено более 70% от выявленных фактов уклонения от уплаты налогов организаций», — сказал Курносенко.

Он добавил, что среднее доначисление по совместным проверкам выросло с 78 млн в 2022 году до 109 млн рублей в 2024 году.

Ранее мы приводили слова главы ФНС, что любое нарушение повлечет возмещение денег в бюджет.