🌗 Ночью в командировке придется работать бесплатно

В общем случае ночное время – это с 22-00 до 6-00. За это время оплата идет в повышенном размере. Насколько — должно быть прописано в нормативном акте организации.
Но в командировке оплата идет по-среднему. Оплата за фактически отработанное время в период командировки не предусмотрена.
В связи с этим оснований для повышенной оплаты работы в ночное время в командировке не возникает, если иное не установлено коллективным или трудовым договором или локальным нормативным актом.
Такой вывод делает Роструд в письме от 27.03.2025 № ПГ/04657-6-1.
Ранее Роструд в письме от 06.12.2024 № ПГ/24134-6-1 разъяснял, что в командировке не положены сверхурочные. По мнению Роструда оплата выходных в командировке возможна, а сверхурочных – нет.
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Комментарии1
если ночную бабочку сослали в командировку то за ночь ей можно не оплачивать!