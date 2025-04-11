🌗 Ночью в командировке придется работать бесплатно

Доплаты за ночные смены не будет, если ночью сотрудник трудился не на родном предприятии, а на чужом, куда его командировали.

В общем случае ночное время – это с 22-00 до 6-00. За это время оплата идет в повышенном размере. Насколько — должно быть прописано в нормативном акте организации.

Но в командировке оплата идет по-среднему. Оплата за фактически отработанное время в период командировки не предусмотрена.

В связи с этим оснований для повышенной оплаты работы в ночное время в командировке не возникает, если иное не установлено коллективным или трудовым договором или локальным нормативным актом.

Такой вывод делает Роструд в письме от 27.03.2025 № ПГ/04657-6-1.

Ранее Роструд в письме от 06.12.2024 № ПГ/24134-6-1 разъяснял, что в командировке не положены сверхурочные. По мнению Роструда оплата выходных в командировке возможна, а сверхурочных – нет.