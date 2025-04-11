Банки стали блокировать денежные переводы на виртуальные карты

Чтобы повысить безопасность переводов и защитить россиян от мошенников, банки заблокируют операции с виртуальными картами, которые выпустили меньше двух дней назад.

Национальная система платежных карт (НСПК) запустила сервис, который позволяет блокировать переводы и платежи на токенизированные виртуальные карты, если они существуют меньше двух дней.

Виртуальные карты хранятся на том мобильном устройстве, где они были выпущены. К одной физической пластиковой карте можно создать несколько виртуальных токенов на разных гаджетах.

Чаще всего такой технологией пользуются мошенники. В мобильных приложениях (например, Mir Pay) они выпускают виртуальную карту жертвы и снимают с нее деньги через банкомат. Например, злоумышленники убеждают клиентов активировать подконтрольную им токенизированную карту, перевести на нее деньги через банкомат. Жертва думает, что отправляет средства на свой счет, но на самом деле их получают мошенники, пишут «Известия».

В Сбере рассказали, что в начале 2025 года примерно половина мошеннических краж проходила по такой схеме.

Для банков, которые подключились к сервису НСПК, заморозка подозрительных платежей на виртуальные карты будет срабатывать автоматически. Клиенту также сообщат о причинах блокировки. Деньги не замораживаются: после отказа операцию будут можно повторить по истечении периода охлаждения.