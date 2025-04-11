Международные холдинги смогут применять пониженные ставки по налогу на прибыль, если их расходы в РФ больше 70%

Чтобы устранить искажения, связанные с расчетом доли расходов холдингов на покупку товаров на территории РФ, сенаторы разрешат бизнесу применять пониженные ставки по налогу на прибыль.

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, по которому международные холдинговые компании могут применять пониженные ставки по налогу на прибыль, предусмотренные статьей 284.10 НК. Однако для этого есть условие — доля расходов на территории РФ за отчетный период должна составлять больше 70% от общей суммы затрат на покупку товаров, работ или услуг.

Поправка исключит расходы по операциям с ценными бумагами. Такой подход предотвратит ситуации, когда компании, которые ранее владели ценными бумагами за границей, после перерегистрации в РФ столкнулись с искусственным увеличением доли зарубежных расходов.

«Поправка способствует более точному учету расходов, связанных с текущей деятельностью компании в России, повышая объективность и прозрачность налогового регулирования, а также создавая стабильные условия для международных холдинговых компаний в российской юрисдикции», — сказано в пояснительной записке.

Авторы проекта считают, что изменения позволят создать благоприятные условия для долгосрочного инвестирования в экономику России.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.