📃 Семейную налоговую выплату будут предоставлять по одному заявлению

Сумма выплаты равна разнице между исчисленным НДФЛ и пересчитанным по льготной ставке 6%.

Семьи с двумя и более детей смогут подать только одно электронное заявление, чтобы получить налоговую выплату.

Семейная налоговая выплата — это механизм возврата налога, который начнет работать в 2026 году. Сначала НДФЛ рассчитают по полной ставке, затем — по льготной (6%), а разницу вернут на счет. Эти деньги будут защищены от списания за долги.

На выплату смогут рассчитывать работающие родители двух детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся очно.

Основное условие для получения льготы — среднедушевой доход семьи должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума региона, при условии отсутствия долгов по алиментам и соответствия критериям имущественной обеспеченности. Порядок учета доходов и имущества не отличается от того, который действует при назначении единого пособия.

«По предварительным расчетам поддержка затронет более 4 млн семей, где воспитываются почти 11 млн детей», — сказано в телеграм-канале Минтруда.

Заявление на семейную выплату по итогам 2025 года можно будет подать с 1 июня по 1 октября 2026 года через Госуслуги, в Соцфонде или МФЦ. Дополнительные документы не понадобятся, вся информация поступит по межведомственным каналам.