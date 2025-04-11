ЦОК ПРЕМ статья (643510) 09.04 Мобильный
3-НДФЛ

Адвокаты и нотариусы так и не могут сдавать 3-НДФЛ через личный кабинет в отличие от ИП

Недавно ФНС доработала функционал личного кабинета налогоплательщика индивидуального предпринимателя.

Теперь ИП на общей системе налогообложения могут подать декларацию 3-НДФЛ в ЛК ИП. Об этом мы сообщали здесь. Но только предприниматели.

У ФНС спросили, появился ли функционал для отправки 3-НДФЛ адвокатами и нотариусами.

Она ответила, что положениями абз. 9 п. 2 ст. 11.2 НК не предусмотрено использование ЛК ФЛ для направления декларации нотариусами и адвокатами.

То есть нужны изменения в общие нормы НК. А как такового своего «профильного» личного кабинета для налогов и налоговой отчетности у них нет.

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