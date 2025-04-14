Продажи каско в 2025 году выросли на 20%

Дилеры фиксируют спад продаж новых машин, а страховщики заметили рост интереса к каско. Водители страхуют автомобили, чтобы самостоятельно не искать нужные запчасти.

В 2025 году некоторые страховщики продали в два раза больше полисов каско, это несмотря на общий продаж новых автомобилей, для которых обычно покупают такую страховку. Число проданных машин в феврале 2025 года сократилось на 25%, а в марте — на 46%.

В «Согазе» продажи каско выросли более чем на 20%, в «Абсолют Страховании» — на 15%, в «Росгосстрахе» на 13%, в «СберСтраховании» — на 11%, а в «Ренессанс страховании» — на 10%. Об этом пишут «Известия».

Основная причина оформить каско — нехватка запчастей и проблемы с ремонтов автомобилей. Водители боятся, что не смогут самостоятельно достать нужные детали для восстановления машины. Еще одна причина — банки ужесточили требования к заемщикам, многие из них настаивают на оформлении страховки, что и будет условием предоставления займа. Кроме того, на 70% увеличилось число угонов автомобилей старше пяти лет.

99% выплат по каско проходят в виде ремонта автомобиля, деньгами компенсируют ситуации, когда машину угнали или она получила серьезные повреждения.

Несмотря на рост спроса, в начале 2025 года стоимость каско с ограниченным покрытием упала на 10%, до средней цены в 1,5 тыс. рублей. Страховка со средним или полным покрытием стоит от 30 до 70 тыс., а самый дорогой полис продали за 375,8 тыс.

Если спрос продолжит расти, страховщики планируют поднять цены на 10-20% из-за того, что при больших продажах могут увеличится страховые выплаты, а это повышает финансовые риски организаций.