Депутат предложил выдавать нуждающимся льготные микрозаймы через Госуслуги

Чтобы понять, кому действительно нужны льготные микрозаймы, в Госдуме хотят создать специальный реестр. В него включат тех, кто живет «от зарплаты до зарплаты».

Заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков предложил сделать льготные микрозаймы для россиян, которые живут «от зарплаты до зарплаты». Заключить такой договор будет можно на Госуслугах.

Его возмутило, что сейчас микрофинансовые организации (МФО) сами оформляют в банках кредиты под 25% годовых, а потом предлагают эти деньги своим клиентам, но уже под 130%.

«Давайте создадим реестр такого рода людей: они все известны, они работают, они получают зарплату, платят налоги. Давайте мы их зафиксируем и предоставим за счет государства возможность обращаться через Госуслуги за этими небольшими суммами, которые они берут. Под три процента, под два процента, да в конце концов под ноль процентов, хотя бы минимально, но не под 130%», — сказал Александр Бабаков.

Недавно мы писали, что почти 2 млн россиян оформили микрозаймы, чтобы оплатить корзину на маркетплейсе.