🔎 Клерк улучшил свой бесплатный сервис «Проверка контрагентов»

За первые полторы недели апреля 2025 года команда сделала ряд доработок сервиса «Проверка контрагентов».
Редизайн «Событий»
Полностью переработали дизайн вкладки «История изменений». Теперь все типы событий отображаются в хронологическом порядке, а также для каждого из них предусмотрена своя иконка.
Дополнительно появился фильтр по дате, который позволяет отфильтровать изменения в нужном вам диапазоне.
Новый вид страницы «Записи ЕГРЮЛ»
Дизайн стал соответствовать общему дизайн-коду сайта, и на нем появилась информация о документах, связанных с записями в ЕГРЮЛ.
Новый блок о держателе реестра акционеров
Для компаний, у которых есть информация о «Держателе реестра акционеров», добавлен соответствующий блок.
Новый блок «Похожие организации»
Появился блок «Похожие организации». В нем отображаются организации, похожие по виду деятельности и региону ведения бизнеса.
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