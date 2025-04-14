Минэкономразвития утвердило 600 индикаторов риска для проверок в 2025 году

С начала года индикаторы риска стали причиной 4,6 тысяч проверок. Минэкономразвития не только принимает новые критерии, но и пересматривает старые.

Директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александр Вдовин рассказал, что количество индикаторов риска для предупреждения нарушений увеличили до 600.

С начала 2025 года уже прошло больше 4,6 тыс. проверок, которые начали при срабатывании индикаторов риска.

«Мы не только принимаем новые (индикаторы риска), но и пересматриваем старые, если видим какие-то проблемы с точки зрения правоприменения или вопросы с точки зрения формулировок, которые у нас были в 2020-2021 годах», — сказал Александр Вдовин.

Председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил, что в 2024 году срабатывание индикаторов риска привело к 18 тыс. внеплановых проверок. Тогда как пять лет назад этот показатель был гораздо выше.

Риск-ориентированный подход позволил довести точность проверок до 90%, тогда как по обычным плановым проверкам эффективность составляет менее 80%.

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