Деньги на сберегательных сертификатах будут страховать до 2,8 млн рублей

Чтобы деньги со вкладов не поступали в экономику и не разгоняли инфляцию, власти предлагают сберегательные сертификаты с большей суммой страхового возмещения. Однако средства нельзя будет снять в течение трех лет.

Правкомиссия одобрила проект закона о страховании средств на сберегательных сертификатах на сумму до 2,8 млрд рублей.

Сберегательные сертификаты похожи на долгосрочные вклады, но деньги с них нельзя снять в течение трех лет. Этот продукт станет альтернативой заморозке депозитов, чтобы не фоне постепенного снижения ставок россияне не забирали деньги и не разгоняли инфляцию. Об этом пишут «Известия».

Владелец именного сертификата не может получить свои средства до окончания срока, но если деньги нужны раньше, то его можно продать по договору уступки как ценную бумагу. При закрытии такого вклада деньги нельзя получить дистанционное, обязательно нужно прийти в офис банка.

Подобные сертификаты были и раньше, но ими не пользовались из-за низкой гибкости. Например, бумажный документ может потеряться, а чтобы доказать свои права на него, придется обращаться в суд. Сейчас сберегательные сертификаты будут пользоваться спросом, только если ставка по ним будет выше, чем по другим вкладам.

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