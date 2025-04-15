Если бывший самозанятый не зарегистрирует ИП после утраты права на НПД, его доходы будут облагаться НДФЛ

Налоговики подсказали, то делать самозанятому при утрате права на налог на профессиональный доход (НПД).

Если самозанятый утрачивает право на НПД, он может перейти на патентную систему налогообложения (ПСН). Для этого нужно подать заявление о переходе в ИФНС по месту жительства или месту ведения бизнеса. Срок — в течение 20 календарных дней с момента утраты статуса самозанятого.

Самозанятый автоматически теряет свой статус и снимается с учета: когда превысил лимит годового дохода 2,4 млн рублей;

вид деятельности не соответствует спецрежиму НПД.

УФНС подчеркивает: если самозанятый работал без статуса ИП, то для перехода на ПСН ему придется зарегистрировать ИП в 20-дневный срок. С момента такой регистрации он плательщик ПСН.

Патент выдают с любого числа месяца, указанного ИП в заявлении, на любое количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного года выдачи. И получить патент нужно для каждого вида деятельности, облагаемого ПСН.

Важно: если бывший самозанятый не зарегистрирует ИП после утраты права на НПД, его доходы будут облагаться налогом на доходы физических лиц. То есть по общей системе налогообложения.

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