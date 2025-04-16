Как в 1С удержать НДФЛ по новой шкале из зарплаты работника

С 2025 года действует пятиступенчатая шкала НДФЛ: от 13% до 22%. Чтобы помочь вам разобраться в нюансах удержания НДФЛ с зарплаты мы добавили в курс «Бухгалтер по зарплате» новые уроки по исчислению налога и страховых взносов.
Мы регулярно обновляем курс с учетом последних изменений в законодательстве, чтобы бухгалтеры могли получать актуальную информацию в одном месте. А совсем недавно мы добавили в него уроки по работе в 1С:ЗУП.
Часть из них посвящена тому, как настроить программу для работы в конкретной организации. Это поможет избежать ошибок в дальнейшем и упростит задачи бухгалтера.
Что в новом блоке
Теперь в курсе есть разбор основных операций по работе в 1С:ЗУП, которые просто необходимы бухгалтеру по зарплате:
договор ГПХ;
работа в выходной и праздничный нерабочий день;
выплата аванса в кассу;
отпуск по уходу за ребенком;
премия за квартал;
ежегодный отпуск по графику.
Вы научитесь
Удерживать НДФЛ и исчислять страховые взносы, оформлять прием и увольнение, а также оформлять все виды пособий работников и вовремя сдавать всю отчетность по ним. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
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