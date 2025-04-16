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НДФЛ

Районные коэффициенты по нормативке времен СССР облагаются НДФЛ по ставкам 13% и 15%

С 2025 года для районных коэффициентов и процентных надбавок, установленных для Крайнего Севера и не только, действует двухступенчатая шкала НДФЛ и считать налог отдельно от остальной зарплаты.

Имеются в виду РК и надбавки за работу в таких местностях:

  • на Крайнем Севере;

  • приравненных к Крайнему Северу;

  • с неблагоприятными (особыми) климатическими условиями;

  • с неблагоприятными экологическими условиями.

Минфин в письме от 17.12.2024 № 03-04-06/127467 поясняет, что законы и правовые акты РФ и бывшего СССР по трудовым вопросам применяются постольку, поскольку они не противоречат ТК РФ.

Таким образом, РК, введенные в действие нормативкой, принятой давным-давно, которые до сей поры применяют работодатели, облагаются НДФЛ по отдельной шкале НДФЛ.

Кстати, Минфин пока не решил, надо ли выделять РК из отпускных ради отдельного КБК по НДФЛ.

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