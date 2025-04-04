👉 Минфин пока не решил, надо ли выделять РК из отпускных ради отдельного КБК по НДФЛ

Но если на зарплату РК начисляют сверху, то при оплате отпускных РК находится «внутри». Надо ли его выделять, чтобы отдельно отразить в ЕНП-уведомлении с отдельным КБК?
Минфин в письме от 16.02.2025 № 03-04-06/14992 ответил, что этот вопрос в настоящее время прорабатывается. Разъяснение в этой части будет предоставлено позже.
Напомним, ранее ФНС письмом от 28.01.2025 № БС-4-11/739@ разъясняла, что часть выплаты по среднему, приходящаяся на РК, относится к налоговой базе, облагаемой по двухступенчатой шкале НДФЛ.
Сейчас Минфин готовит проект поправок в НК, в ходе подготовки которого поступило предложение отменить выделение РК из среднего заработка ради отдельной шкалы НДФЛ. Минфин на это предложение также ответил, что данный вопрос прорабатывается. Об этом мы писали тут.
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