👉 Минфин пока не решил, надо ли выделять РК из отпускных ради отдельного КБК по НДФЛ

С 2025 года районные коэффициенты и процентные надбавки за работу на Крайнем Севере, в районах с плохим климатом и экологией, идут по отдельной шкале НДФЛ с отдельными КБК.

Но если на зарплату РК начисляют сверху, то при оплате отпускных РК находится «внутри». Надо ли его выделять, чтобы отдельно отразить в ЕНП-уведомлении с отдельным КБК?

Минфин в письме от 16.02.2025 № 03-04-06/14992 ответил, что этот вопрос в настоящее время прорабатывается. Разъяснение в этой части будет предоставлено позже.

Напомним, ранее ФНС письмом от 28.01.2025 № БС-4-11/739@ разъясняла, что часть выплаты по среднему, приходящаяся на РК, относится к налоговой базе, облагаемой по двухступенчатой шкале НДФЛ.

Сейчас Минфин готовит проект поправок в НК, в ходе подготовки которого поступило предложение отменить выделение РК из среднего заработка ради отдельной шкалы НДФЛ. Минфин на это предложение также ответил, что данный вопрос прорабатывается. Об этом мы писали тут.