Для тарифов ЖКХ могут создать единую методологию в зависимости от типа дома

К лицензированию руководителей ТСЖ и ЖСК предложили применять единый подход, а также привлекать их в административной ответственности за нарушения.

Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил определить единую методологическую базу для установки жилищных тарифов в каждом типе многоквартирных домов.

«Необходимо определить единую методологическую базу установления жилищных тарифов для каждого типа многоквартирных домов», — сказал Рустам Минниханов.

Также он предложил ввести единые требования по лицензированию руководителей ТСЖ и ЖСК, а также привлекать их к административной ответственности, как и управляющие компании. Вместо штрафов начальников смогут дисквалифицировать или лишить лицензии.

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