Доля онлайн-платформ в торговле превысила 50%

На сферу e-commerce приходится больше 50% оборота в торговле.

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что свыше 50% финансового оборота в сфере торговли приходится на онлайн-платформы.

«На сегодняшний день, по разным оценкам, более 50% оборота уже в онлайне», — сказал Дмитрий Григоренко.

Маркетплейсы развиваются не только в торговле, но и банковском секторе. Они развивают собственные финансовые технологии, но глава ВТБ Андрей Костин считает, что они не несут угрозы для существующих банков. Крупные кредитные организации настроены на сотрудничество, а не на конкуренцию с торговыми площадками в сфере e-commerce.

Недавно мы писали, что торговые сети просят распространить агентскую схему работы со своими маркетплейсами. Ретейлеры могут получить право не оплачивать товары поставщиков до тех пор, пока они не будут проданы онлайн.

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