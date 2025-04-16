С 17 апреля 2025 года для владельцев мотоциклов изменится расчет ОСАГО

При покупке ОСАГО страховщики будут обращать внимание на стаж и возраст мотоциклиста. Также стоимость полиса начнет зависеть от мощности транспортного средства.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали о том, что с 17 апреля 2025 года вступают в силу новые коэффициенты, которые нужны при расчете цены полисов ОСАГО для мотоциклистов.

«Для этой категории транспортных средств будет применяться коэффициент мощности, который ранее применялся только для легковых ТС, однако для мототранспорта транспортных средств он будет несколько выше», — сказано в релизе РСА.

Также при оформлении страховки будут учитывать возраст и стаж мотоциклиста, как и при покупке полиса ОСАГО для автомобиля. Стоимость будет ниже для опытных и возрастных водителей, а молодые и неопытные заплатят больше.

Основная причина корректировки схемы расчетов — повышенная аварийность. По вине мотоциклистов ущерб от аварий вырос на 32% за последние несколько лет.

Центробанк подписал указание № 6949-У о расширении с 27 января 2025 года границ тарифного коридора по ОСАГО — на 11,57% для общественного транспорта и на 20% для мотоциклов, мопедов и грузовиков с максимальной массой 16 тонн и ниже. Для водителей легковых автомобилей базовые ставки остались на прежнем уровне.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.