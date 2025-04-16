За обучение у самозанятого репетитора вычет не положен

По действующему налоговому законодательству государство предоставляет получающим образование вычет. Это сумма из дохода, которая освобождается от уплаты НДФЛ.
Получить вычет вправе физлица, которые официально работают и оплачивают свое обучение в любой форме, обучение своего ребенка, супруга (супруги), брата или сестры, опекаемого или подопечного до достижения им 24 лет (на очном отделении).
Для вычета у организации или ИП должна быть образовательная лицензия. Либо в ЕГРИП основной код ОКВЭД — оказание образовательных услуг ИП.
Самозанятые, не зарегистрированные в качестве ИП, в этот список не входят, подчеркивает УФНС. Поэтому при учебе у них вычета не будет.
Ранее мы сообщали, что ФНС назвала условия для вычета за офлайн обучение детей у ИП.
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