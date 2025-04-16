За обучение у самозанятого репетитора вычет не положен

При оказании образовательных услуг самозанятым репетитором социальный налоговый вычет по НДФЛ не предоставляется.

По действующему налоговому законодательству государство предоставляет получающим образование вычет. Это сумма из дохода, которая освобождается от уплаты НДФЛ.

Получить вычет вправе физлица, которые официально работают и оплачивают свое обучение в любой форме, обучение своего ребенка, супруга (супруги), брата или сестры, опекаемого или подопечного до достижения им 24 лет (на очном отделении).

Для вычета у организации или ИП должна быть образовательная лицензия. Либо в ЕГРИП основной код ОКВЭД — оказание образовательных услуг ИП.

Самозанятые, не зарегистрированные в качестве ИП, в этот список не входят, подчеркивает УФНС. Поэтому при учебе у них вычета не будет.

Ранее мы сообщали, что ФНС назвала условия для вычета за офлайн обучение детей у ИП.

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