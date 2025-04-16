28% сотрудников возвращались к бывшим работодателям

Каждый четвертый сотрудник хочет вернуться на прежнее место работы из-за хорошей зарплаты.

69% россиян никогда не возвращались на прежнее место работы, а каждый четвертый (28%) признался, что устаивался в компанию, где уже работал раньше. 4% планируют устроиться к бывшему работодателю.

Основная причина работать там, откуда ушли, — хорошая зарплата. Об этом рассказали 52% участников опроса. 51% ценит комфортную работу с начальником, для 41% важно удобное расположение офиса, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

36% работников ценят комфортный график работы, который был на прежнем месте. Снова погрузиться в дружную атмосферу коллектива хотят 35%, а интересные задачи привлекают 22% респондентов. Явная перспектива карьерного роста мотивирует вернуться в экс-работодателю 16% сотрудников.

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