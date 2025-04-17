Фармацевты не поддержали идею продавать лекарства на Почте России

Представители фармацевтического бизнеса считают, что идея разрешить Почте России продавать лекарства нарушает честную конкуренцию. Чтобы открыть аптеку, нужны сотрудники с профильным образованием, а для почты этих требований нет.

Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) подготовила отрицательный отзыв на законопроект Минцифры о модернизации Почты России.

Согласно идее министерства, почтовые отделения смогут продавать безрецептурные лекарства, для которых не нужны особые условия хранения. Фармацевты считают, что это нарушит Конституцию, которая говорит о недопустимости монополизации и недобросовестной конкуренции. Об этом пишет Forbes.

Если дать почте право продавать лекарства, то это повредит интересам аптек, которые должны принимать на работу только квалифицированных специалистов в сфере медицины и фармации. Об этом сказано в федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

Кроме того, для получения лицензии на фармацевтическую деятельность аптекам нужно получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Помещение должно соответствовать всем требованиям и стандартом для продажи лекарств, а сотрудники должны иметь среднее или высшее профильное образование.

«Вряд ли сотрудники почты могут знать, что нитроглицерин хранится в сейфе или металлическом шкафу, йод — на нижней полке, а пахучие вещества — в герметичной упаковке», — сказала директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова.

По официальным данным Росздравнадзора, у АО «Почта России» уже есть лицензии на фармацевтическую и медицинскую деятельность в некоторых населенных пунктах.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов предположил, что Почта России могла бы заниматься доставкой лекарственных препаратов, которые отпускают без рецепта, тогда ее работа станет частью онлайн-торговли.

В законопроекте Минцифры есть предложения сделать на почте пункты выдачи маркетплейсов, а также назначить компанию уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов. Подробнее об это читайте здесь.

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