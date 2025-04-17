ФНС: почти половина самозанятых официально трудоустроены, но только у 2% модель поведения похожа на трудовые отношения

Как отметил начальник Управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев, это те, кто встали на учет. При этом реально применяли режим НПД (хоть раз отразили доходы) — только 7 млн человек.

«Почти половина плательщиков НПД официально трудоустроены. Лишь 20% самозанятых используют режим НПД для получения регулярного дохода, для остальных это нерегулярные или разовые подработки, которые они оформляют как легальный доход. При этом если детально рассматривать самозанятых, то только у 260 тысяч человек – 2% от общего числа пользователей режима – модель поведения в чем-то похожа на трудовые отношения: они получали в 2024 году регулярный доход, при этом весь доход был только от одной или двух компаний/ИП и составил более 12 МРОТ за год», — поделился Мальцев.

Налоговый режим для самозанятых был запущен с условием, что в течение 10 лет не меняются условия его применения. До конца этого срока осталось три года. Оценивать результаты, собирать предложения по совершенствованию режима и соответствию его времени необходимо уже сейчас, подчеркнул глава ФНС Даниил Егоров.

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