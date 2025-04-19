💸 Более 20% россиян оставляют чаевые хотя бы раз в неделю: суммы

Из них 35% называют комфортной сумму 5–10% от счета, 19% предпочитают оставлять 3–5%, а более 10% готовы заплатить лишь 7% опрошенных. При этом 26% респондентов принципиально не оставляют чаевые.

Это результаты исследования сервиса чаевых «Плавно», его результаты есть у «Клерка».

43% рассматривают чаевые как добровольное выражение благодарности, а не обязательство. 11% считают их неотъемлемой частью сервиса, а 27% — лишней тратой денег.

Чаще всего оставляют чаевые через QR-коды, а не наличными: 37% против 19%.

В основном чаевые получают сотрудники ресторанов и кафе (43%), парикмахерских (25%), такси (16%) и служб доставки еды — 14%. В отелях же чаевые оставляют лишь 2% респондентов. При этом большинство россиян пользуются этими услугами нечасто: 44% — реже раза в месяц, 35% — 1–2 раза в месяц, и а еще 21% еженедельно.

Для 65% опрошенных максимальная сумма, которую они готовы оставить на чай — от 1 000 до 5 000 рублей.

От 5 000 до 15 000 рублей согласны заплатить 7% респондентов, а более 15 000 — только 2%. Кроме того, 36% убеждены: любая сумма чаевых лучше, чем ничего. 24% считают неприемлемым оставлять менее 2% от чека, 20% — менее 5%, а 10% называют минимальной планкой 300 рублей.

Если обслуживание оказалось некачественным, 10% опрошенных все равно оставят чаевые из вежливости, 4% — по привычке, а 35% заплатят меньше обычного. Когда работник сам намекает на благодарность, половина россиян жалуется менеджеру, а 17% снижают сумму чаевых.

Опрос проводился по всей России среди 5 000 мужчин и женщин от 18 до 55 лет.

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