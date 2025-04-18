Проживание в самых бюджетных хостелах подорожало на 10% из-за турналога

Бизнес просит отказаться от минимальной суммы туристического налога в 100 рублей. В противном случае гостиничный бизнес может уйти в теневой сектор.

С 1 января 2025 года в России начал действовать туристический налог, его нижний порог составляет 100 рублей, а верхний — 1% от стоимости проживания. Новые условия заставили предпринимателей поднять цены на самые бюджетные варианты размещения. Например, хостелы подорожали примерно на 10%.

В «Опоре России» считают, что минимальный порог налога стоит отменить, поскольку он слишком высок. Средняя стоимость в хостеле не больше 1 тыс. рублей, но из-за туристического налога владельцы поднимают цены. Для рабочих, командированных сотрудников и студентов это может стать неподъемным, поэтому они начнут перемещаться в жилые дома, нелегально, но дешево снимать квартиры и нарушать покой местных жителей. Об этом пишут Известия.

Есть риск, что часть хостелов закроется, а гостиничный бизнес в недорогом сегменте придет в упадок.

Недавно мы писали, что туристический бизнес хочет пересмотреть размер турналога.

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