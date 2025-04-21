Лазейка в утилизационном сборе: при ввозе некоторых авто будут существенные скидки

Новая методика расчета утильсбора позволит ввозить из ЕАЭС некоторые авто со скидками. Сбор за них может оказаться в 40 раз меньше, чем при ввозе аналогичных машин.

С 1 мая 2025 года вступит в силу новый порядок расчета утилизационного сбора для импортных автомобилей из стран ЕАЭС. Изменения приведут к тому, что возможностей дешево растаможить машину будет меньше.

Однако новая формула расчета утильсбора будет опираться на списки Минпромторга, которые позволяют ввозить в РФ некоторые автомобили с существенной скидкой. Например, седаны BMW 330E, Audi A6 50 TFSI E, кроссоверы Х3 30Е и Х5 45Е, паркетники Mercedes GLC 300DE, Buick Encore. Об этом пишут «Известия».

Если с момента растаможки и странах ЕАЭС не прошло 12 месяцев, то за привезенный из Беларуси трехлетний гибридный кроссовер BMW Х3 30Е будет нужно уплатить утильсбор всего 15,6 тыс. рублей. Для сравнения сбор за BMW X3 30I для физлиц составляет уже 606 270 рублей.

В список Минпромторга не попали Минпромторга и BMW X5 45Е, и Mercedes GLC 300DE. Для этих машин утильсбор будут рассчитывать по упрощенной формуле. Его стоимость может оказаться в 40 раз меньше, чем на аналогичные автомобили. Перегонщики уже сейчас начали ориентироваться на эти авто.

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