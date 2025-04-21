Работник может отправить заявление об увольнении по почте — Роструд

Письма с просьбой уволить сотрудника с уведомлением и описью, отправленного Почтой России по юридическом адресу организации, достаточно для того, чтобы работник мог расторгнуть трудовой договор. Такой ответ дали в Роструде на вопрос что делать, если работодатель не хочет увольнять работника.

Со дня получения корреспонденции на юридический адрес работодателя работник, который отправил заявление, может отсчитывать двухнедельный срок отработки по ч. 1 ст. 80 ТК. После этого работодатель будет обязан полностью рассчитаться с работником и отдать документы. Если работодатель согласен, расторгнуть договор можно и раньше двухнедельного срока.

Если же направить заявление об увольнении работодателю невозможно — работник имеет право обратиться в суд для установления факта прекращения трудовых отношений, объясняет ведомство. Тогда на основании решения суда запись об увольнении в трудовую книжку сможет внести новый работодатель.