Упрощенцы с освобождением от НДС при вывозе припасов не сдают допотчетность

Если организация на УСН, освобожденная от НДС, экспортирует припасы в страны, не входящие в ЕАЭС, нужно оформить декларацию на товары в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС. Дополнительную таможенную отчетность сдавать не надо.

Чтобы подтвердить право на ставку НДС 0% при вывозе припасов за пределы таможенной территории ЕАЭС, компания должна отправить в ФНС реестр с данными из декларации на товары в электронной форме и сведения из контракта с иностранной организацией на поставку таких припасов за пределы ЕАЭС: подп. 2 п. 1 ст. 165 НК.

Форма и формат реестра со сведениями из декларации на товары утверждены приказом ФНС от 26.12.2023 N ЕД-7-15/1003@.

Срок отправки реестра — не позднее 180 календарных дней с даты вывоза припасов из России (п. 9 ст. 165 НК).