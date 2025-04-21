Инвестор обманул робота на торгах и получил три года условно

Суд признал виновными инвесторов, которые искусственно снижали цену на американские ценные бумаги, а затем разгоняли.

Тверской районный суд Москвы приговорил инвестора к трем годам лишения свободы условно за манипуляции на торгах. Сумма ущерба составила 160 млн рублей, ее взыщут.

Инвестор вместе с соучастником обманул торгового робота, чтобы скорректировать стоимость иностранных акций. Он дал доступ к счету своему знакомому, который совершал сделки. Периодически по просьбе соучастника он снимал средства со счетов, за что получал по 30 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет РБК.

Со счетов виновных проходили закольцованные фиктивные сделки с низколиквидными ценными бумагами американских эмитентов. Сначала на них снижали цену, а потом разгоняли. Эти действия позволили обмануть торгового робота от компании W-Empirical Holding Corp. Он был маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс». Сейчас брокер ушел из РФ, бизнес перешел к новому владельцу и работает как «Цифра брокер».

Инвесторы смогли вывести незаконно полученные деньги — это около 58,56 млн рублей, еще 96,05 млн заблокировал «Фридом Финанс».

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.