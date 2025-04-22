Налоговый агент платит НДС с полной стоимости роялти по ставке 20/120

Организация, которая платит роялти зарубежной компании и выступает налоговым агентом по НДС и налогу на прибыль, должна платить НДС с полной стоимости роялти. Налог на прибыль не уменьшает базу по НДС. То есть налоговой базой по НДС считается вся сумма, указанная в контракте.
При этом согласно п. 4 ст. 164 НК налоговые агенты применяют налоговую ставку 20/120.
Кроме того, уплаченный НДС не уменьшает базу по налогу на прибыль.
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