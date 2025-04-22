34% топ-менеджеров хотят продлить майские выходные

57% руководителей считают, что восемь выходных в начале мая 2025 года вполне хватит, чтобы отдохнуть, но 34% хотели бы увеличить число выходных.

Ассоциация менеджеров провела исследование среди руководителей более 110 компаний и выяснила, что 57% участников опроса считают оптимальным 8 праздничных дней в мае. Результаты исследования есть в распоряжении «Клерка».

34% топ-менеджеров были бы не против увеличить число выходных дней, тогда как 12% недовольны, что в мае много выходных.

Положительно относятся к отдыху в период майских праздников 71% руководителей. В этом видят отличную возможность восстановить силы и перезагрузиться. 20% отметили, что у длинных выходных есть как положительный, как и отрицательный эффект. С негативными последствиям праздников сталкивались 4% опрошенных, а 5% уверены, что продолжительный отдых не влияет на результаты компании.

Большинство управленцев (41%) проведут майские праздники в кругу семьи, поездку за город планируют 17%, 14% останутся дома, 9% займутся спортом, а 18% планируют отправиться в путешествие. Причем 75% выбрали не заграницу, а внутренний туризм.

На путешествия 52% топ-менеджеров собираются потратить до 150 тыс. рублей на человека, 26% — от 150 до 300 тыс., 18% — от 300 до 500 тыс., а 4% — больше 500 тыс.

64% респондентов назвали идеальным отдых, связанный со спортом и физической активностью. Для 68% важно пообщаться с близкими и друзьями. Отдых у воды расслабляет 50% руководителей, а чтение книг — 46%. Также перезагрузиться помогают творческие занятия (21%), спа-процедуры (26%), уединение и медитация (15%).

В 2025 году нерабочими днями будут: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.