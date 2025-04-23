После отмены моратория ФНС начала проверять ПВЗ маркетплейсов

Налоговики начали масштабные проверки пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов Ozon, Wildberries, Яндекс Маркета, а также СДЭКа и других компаний. Инспекторы ищут признаки неформальной занятости, запрашивают у собственников трудовые договоры, формы 6-НДФЛ, а также банковские выписки и договоры об аренде помещений.

Основная причина волны проверок — отмена моратория на плановые мероприятия контроля малого и среднего бизнеса.

Больше всего рискуют собственники ПВЗ, у которых работают неоформленные сотрудники. Для юридических лиц штрафы за это достигают 300 тыс. рублей, а еще придется уплатить доначисления по НДФЛ и страховым взносам. Об этом пишет портал Oborot.ru.

Предпринимателям уже сейчас рекомендуют проверить документы: кадровые приказы и договоры с маркетплейсами. Под внимание налоговиков попадут даже небольшие ПВЗ.