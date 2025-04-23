После отмены моратория ФНС начала проверять ПВЗ маркетплейсов

Налоговики начали масштабные проверки пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов Ozon, Wildberries, Яндекс Маркета, а также СДЭКа и других компаний. Инспекторы ищут признаки неформальной занятости, запрашивают у собственников трудовые договоры, формы 6-НДФЛ, а также банковские выписки и договоры об аренде помещений.
Основная причина волны проверок — отмена моратория на плановые мероприятия контроля малого и среднего бизнеса.
Больше всего рискуют собственники ПВЗ, у которых работают неоформленные сотрудники. Для юридических лиц штрафы за это достигают 300 тыс. рублей, а еще придется уплатить доначисления по НДФЛ и страховым взносам. Об этом пишет портал Oborot.ru.
Предпринимателям уже сейчас рекомендуют проверить документы: кадровые приказы и договоры с маркетплейсами. Под внимание налоговиков попадут даже небольшие ПВЗ.
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Комментарии2
Простите, что за чушь?
Какое снятие моратория? Он был один раз, это было в ковид. Мораторий был на все проверки, кроме камеральных проверок по НДС. По выездным был мораторий на короткое время, при этом на начатые на дату старта моратория выездные он не распространялся. И - еще раз - это было давно, в ковид.
Слышал звон да не знает где он. Какой мораторий? На масштабные проверки у ФНС нет ресурсов. Мы бухгалтеров с трудом находим, а в ФНС кто идёт работать? Идейные ? За зарплату в 30 тыс.руб. и мифические премии за какой-то результат, которого никогда не достигнуть?
Какие административные дела по налоговым проверкам? Там налоговая ответственность. Есть административка, но она не относится к большей части налоговых нарушений.
Масштабные проверки идут уже давно. По любым видам деятельности. Проверяют всё, уточняют всё, запрашивают всё: почему зарплата маленькая, почему вычетов по НДС много, почему убытки, кому конкретно платили, если были выплаты доходов иностранным организациям, почему работаете с самозанятыми, что за операции без НДС, почему доход меньше ,чем оборот по счету и еще "триста-пятьсот" разных "почему".
в нашем ПВЗ (в деревне), работают (как я предполагаю) всей семьей. Когда лето и наплыв посетителей, вижу школьницу, которая бегает в закуток и приносит заказы. Вечерами появляется мужчина (наверное муж) и охраняет от всяких идиотов свою семью и посылки. Уверена, высокой зарплатой работы в ПВЗ они не хвастаются. Да и оформлен один (?)