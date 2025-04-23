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Маркетплейсы

После отмены моратория ФНС начала проверять ПВЗ маркетплейсов

Инспекторы собираются найти на пунктах выдачи заказов неоформленных сотрудников.

Налоговики начали масштабные проверки пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов Ozon, Wildberries, Яндекс Маркета, а также СДЭКа и других компаний. Инспекторы ищут признаки неформальной занятости, запрашивают у собственников трудовые договоры, формы 6-НДФЛ, а также банковские выписки и договоры об аренде помещений.

Основная причина волны проверок — отмена моратория на плановые мероприятия контроля малого и среднего бизнеса.

Больше всего рискуют собственники ПВЗ, у которых работают неоформленные сотрудники. Для юридических лиц штрафы за это достигают 300 тыс. рублей, а еще придется уплатить доначисления по НДФЛ и страховым взносам. Об этом пишет портал Oborot.ru.

Предпринимателям уже сейчас рекомендуют проверить документы: кадровые приказы и договоры с маркетплейсами. Под внимание налоговиков попадут даже небольшие ПВЗ.

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Комментарии

2
  • Наталья Горячая
    Руководитель

    Простите, что за чушь?

    Какое снятие моратория? Он был один раз, это было в ковид. Мораторий был на все проверки, кроме камеральных проверок по НДС. По выездным был мораторий на короткое время, при этом на начатые на дату старта моратория выездные он не распространялся. И - еще раз - это было давно, в ковид.

    Слышал звон да не знает где он. Какой мораторий? На масштабные проверки у ФНС нет ресурсов. Мы бухгалтеров с трудом находим, а в ФНС кто идёт работать? Идейные ? За зарплату в 30 тыс.руб. и мифические премии за какой-то результат, которого никогда не достигнуть?

    Какие административные дела по налоговым проверкам? Там налоговая ответственность. Есть административка, но она не относится к большей части налоговых нарушений.

    Масштабные проверки идут уже давно. По любым видам деятельности. Проверяют всё, уточняют всё, запрашивают всё: почему зарплата маленькая, почему вычетов по НДС много, почему убытки, кому конкретно платили, если были выплаты доходов иностранным организациям, почему работаете с самозанятыми, что за операции без НДС, почему доход меньше ,чем оборот по счету и еще "триста-пятьсот" разных "почему".

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    в нашем ПВЗ (в деревне), работают (как я предполагаю) всей семьей. Когда лето и наплыв посетителей, вижу школьницу, которая бегает в закуток и приносит заказы. Вечерами появляется мужчина (наверное муж) и охраняет от всяких идиотов свою семью и посылки. Уверена, высокой зарплатой работы в ПВЗ они не хвастаются. Да и оформлен один (?)