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Маркетплейсы

Алгоритм от эксперта: как правильно учитывать операции с маркетплейсами в 1С. Смотрите видео!

Специалист по бухучету расскажет, как легко и без ошибок работать с первичными документами, проводить продажи с маркетплейсов и считать НДС.

По операциям с маркетплейсами есть много нюансов: начиная от спорных моментов признания доходов и расходов до отражения отчетов о продажах. При этом налоговики пристально следят за селлерами и идут с проверками. В этом видео вы найдете все: от основных документов и отражении операций в 1С до последних изменений и проверок ФНС.

В этом видео разберем:

  1. Первичные документы при работе с маркетплейсами.

  2. Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.

  3. Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами.

  4. НДС на УСН в 1С.

  5. Проверки ФНС селлеров: что проверяют.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Уже завтра вы сможете прочитать подробный конспект этого вебинара! Он появится в разделе «Конспекты».

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