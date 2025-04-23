Алгоритм от эксперта: как правильно учитывать операции с маркетплейсами в 1С. Смотрите видео!

Специалист по бухучету расскажет, как легко и без ошибок работать с первичными документами, проводить продажи с маркетплейсов и считать НДС.

По операциям с маркетплейсами есть много нюансов: начиная от спорных моментов признания доходов и расходов до отражения отчетов о продажах. При этом налоговики пристально следят за селлерами и идут с проверками. В этом видео вы найдете все: от основных документов и отражении операций в 1С до последних изменений и проверок ФНС.

В этом видео разберем:

Первичные документы при работе с маркетплейсами. Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы. Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами. НДС на УСН в 1С. Проверки ФНС селлеров: что проверяют.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Уже завтра вы сможете прочитать подробный конспект этого вебинара! Он появится в разделе «Конспекты».