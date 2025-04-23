Доходы от природной ренты позволяют иметь низкие налоги на доходы граждан. Силуанов: но это не навсегда

Природная рента составляет около 16% в структуре доходов бюджетной системы России на 2025 год.

Доходы от природной ренты глава Минфина Антон Силуанов назвал исключительной особенностью нашей страны, если сравнивать с другими странами, входящими в ОЭСР.

«Де-факто эти налоги позволяют иметь более низкий уровень налогообложения по другим доходам граждан: это НДФЛ ниже, чем по ОЭСР, и имущественные налоги в Российской Федерации ниже, чем в среднем по странам ОЭСР. Но понимаем прекрасно, что рентные доходы – это источник, который нестабилен и на длинной дистанции будет сокращаться, если не исчерпается через некоторое время вовсе», — считает Силуанов.

Поэтому задача Минфина – с учетом неустойчивости рентных доходов в будущем выстраивать налоговую политику и администрирование с учетом минимизации этих рисков.

Ранее мы сообщали, что Минфин обещает не менять базовые условия налоговой политики до 2030 года.

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