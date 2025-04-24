У Росреестра появилось мобильное приложение для управления недвижимостью

Приложение от Росреестра позволит получить госуслуги, связанные с недвижимостью, подать заявление о внесении изменений в ЕГРН, заказать выписку, а также посмотреть публичную кадастровую карту.

Росреестр запустил мобильное приложения для физлиц и кадастровых инженеров. Оно так и называется — «Росреестр». Его можно скачать на площадках RuStore и Google Play. Приложение доступно для пользователей устройств на Android, в ближайшее время сделают функционал и для платформы iOS.

Приложение позволит получить госуслуги, связанные с недвижимостью, а также воспользоваться публичной кадастровой картой. Например, можно узнать информацию об объектах, которые находятся в личной или в долевой собственности.

«В целях повышения доступности и удобства электронных услуг и сервисов Росреестра мы ввели в эксплуатацию мобильное приложение ведомства. Оно синхронизировано с личным кабинетом пользователя на сайте Росреестра и позволяет оперативно получить целый ряд услуг в сфере земли и недвижимости», — сказано на сайте ведомства.

В разделе «Недвижимость» можно подать заявление о внесении в ЕГРН сведений об изменении почтового адреса или e-mail, установить запрет на регистрационные действия без личного участия собственника, а также сообщить о технических ошибках в реестре.

Проверить статус заявления, подлинность электронного документа или записаться на личный прием в Росреестр можно в разделе «Сервисы».

Также в приложении можно заказать выписку из ЕГРН: пользователя автоматически направят на портал Госуслуг, где будет можно просмотреть или скачать готовый документ.

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