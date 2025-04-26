Чаще всего о низкой зарплате в вакансиях говорят юристы

Больше половины соискателей (54%) активно ищут работу, однако испытывают множество страхов и трудностей, несмотря на готовность к изменениям.

Наиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются соискатели, – это низкий уровень зарплат в вакансиях: 46% респондентов. Каждый третий (33%) сомневается в собственных навыках и опыте, необходимых для интересующих позиций. Еще 28% опасаются, что не смогут найти предложения лучше текущей работы, а отсутствие указанной зарплаты в вакансиях затрудняет поиск работы для почти каждого четвертого — 23%.

Это результаты опроса аналитиков hh.ru, пресс-релиз есть у «Клерка».

Чаще всего о низкой зарплате в вакансиях упоминают юристы (62%), административный персонал (55%) и работники искусства и массмедиа (51%).

При этом больше других о своих навыках беспокоятся ИТ-специалисты (44%), меньше всего – врачи и фармацевты (12%).

Не найти вариант лучше нынешнего в большей степени боятся финансовые работники (37%), HR-специалисты (31%) и топ-менеджеры (30%).

Среди других распространенных опасений – отсутствие откликов от работодателей (21%), желание сменить профессию при недостатке опыта в новой сфере (17%), а также страх отказов из-за возраста (16%).

Проблема нехватки вакансий по специальности и невозможность найти удаленную проблему волнуют 13% соискателей.

Другие трудности также включают: размытые требования в вакансии и неподходящее расположение места работы (по 10%); нехватку времени, сил или ресурсов для активного поиска (9%); недостаток информации о работодателе или негативные отзывы о нем (8%).

Результаты опроса говорят о том, что для многих россиян поиск работы по-прежнему сопряжен с множеством субъективных и объективных барьеров.

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