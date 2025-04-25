Набиуллина назвала ключевую ставку «рецептурным препаратом» в борьбе с инфляцией

ЦБ хочет вылечить инфляцию проверенным инструментом — жесткой ДКП. В этой ситуации промедление или недостаточная дозировка могут ухудшить состояние экономики.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сравнила высокую ключевую ставку с лекарством. Она отметила, что курс «лечения» инфляции нужно довести до конца. Поэтому регулятор сегодня сохранил ключевую ставку 21% и продолжит вести жесткую денежно-кредитную политику.

«Высокая ключевая ставка, жесткая ДКП — это не экспериментальное, а многократно проверенное в самых разных условиях разными странами весьма эффективное лекарство. Это, если можно сказать, рецептурный препарат, который с успехом применяли и применяют центральные банки во многих странах», — сказала Эльвира Набиуллина.

Также она добавила, что дальнейшие действия регулятора будут зависеть от скорости замедления инфляции. Сейчас эта тенденция неоднородна: цены на непродовольственные товары растут медленнее, чем на продовольственные товары и услуги.

Сейчас политика ЦБ уже дает свои плоды: жесткая ДКП смогла уменьшить спрос на кредиты, которые берут для покупки непродовольственных товаров, тогда как на спрос на услуги и продовольствие она не оказывает сильного влияния.

Недавно мы писали, что в первом квартале 2025 года рост внутреннего спроса значительно опережает возможности предложения.

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