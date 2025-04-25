Центробанк: рост внутреннего спроса значительно опережает возможности предложения

В первом квартале 2025 года рост цен составил 8,3% с поправкой на сезонность. Регулятор заметил, что благодаря жесткой ДКП инфляционное давление снижается, но это тенденция еще не стабильна.

25 апреля 2025 года совет директоров Центробанка принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Это несмотря на то, что инфляционное давление остается высоким, хоть и продолжает снижаться.

По данным ЦБ, экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.

«В учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — сказано на сайте регулятора.

В первом квартале 2025 года рост цен составил 8,3%, а показатель базовой инфляции в среднем на уровне 8,9% после 13,4% в предыдущем квартале. Центробанк отмечает, что на снижение инфляционного давления повлияла жесткая денежная-кредитная политика, которую он проводит.

Рынок труда по-прежнему остается жестким, безработица на исторических минимумах, но компаний, которые испытывают дефицит кадров, становится меньше. В некоторых отраслях падает спрос на рабочую силу, она перетекает в другие секторы экономики.

Кредитная активность остается сдержанной как в розничном, так и в корпоративном сегменте, а неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие.

Недавно мы писали, что Центробанк впервые установил лимиты для ипотек и автокредитов.

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