Центробанк: рост внутреннего спроса значительно опережает возможности предложения

25 апреля 2025 года совет директоров Центробанка принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Это несмотря на то, что инфляционное давление остается высоким, хоть и продолжает снижаться.
По данным ЦБ, экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.
«В учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — сказано на сайте регулятора.
В первом квартале 2025 года рост цен составил 8,3%, а показатель базовой инфляции в среднем на уровне 8,9% после 13,4% в предыдущем квартале. Центробанк отмечает, что на снижение инфляционного давления повлияла жесткая денежная-кредитная политика, которую он проводит.
Рынок труда по-прежнему остается жестким, безработица на исторических минимумах, но компаний, которые испытывают дефицит кадров, становится меньше. В некоторых отраслях падает спрос на рабочую силу, она перетекает в другие секторы экономики.
Кредитная активность остается сдержанной как в розничном, так и в корпоративном сегменте, а неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие.
Недавно мы писали, что Центробанк впервые установил лимиты для ипотек и автокредитов.
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