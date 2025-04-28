💸 С 20 августа 2025 две операции перестанут подлежать обязательному контролю по 115-ФЗ

Президент подписал федеральный закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ с изменениями в ст. 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Он вступит в силу с 20 августа 2025 года.

Он установил для кредитных организаций обязательный контроль по операциям купли-продажи драгметаллов и драгоценных камней, а также по счетам организаций, ведущих соответствующую деятельность.

Росфинмониторинг уточнил, что для оптимизации перечня операций, подлежащих обязательному контролю, из него исключены отдельные утратившие актуальность операции. В том числе:

получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;

внесение физлицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

Ранее мы сообщали, что российские банки будут отчитываться о крупных операциях компаний и ИП с драгметаллами и камнями.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.