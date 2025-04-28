Налоговики объяснили, почему не стоит соглашаться на номинальное директорство. Может потянуть на отмывание доходов

При формальном руководстве или создании фиктивного ИП есть мнимая выгода, но реальные риски вплоть до уголовной ответственности по УК РФ.

В последнее время в роли формальных (номинальных) учредителей и директоров, на которых регистрируют фирмы-однодневки, а также фиктивных ИП, используют доверчивых людей, введенных в обман. В группе риска — малообеспеченные студенты, женщины в декрете, работники социальной сферы, пенсионеры, бездомные, безработные, которым обещают денежное вознаграждение.

«Будущих "бизнесменов" посредники инструктируют, как отвечать на вопросы налоговой, либо предлагают единожды посетить нотариуса и подписать документы, уверяя, что больше ничего не потребуется – номинальный директор не будет заниматься реальным управлением организации. Его роль ограничится лишь статусом, а всю работу выполнят другие лица по доверенности. Позже согласившиеся стать подставным учредителем, руководителем или индивидуальным предпринимателем сталкиваются с проблемами, которые своей серьезностью несопоставимы с полученным вознаграждением», — рассказывает УФНС.

За незаконное создание организаций и предоставление паспортных данных для их регистрации УК предусматривает до 5 лет лишения свободы (ст. 173.1 и 173.2 УК).

Номинальный директор может стать обвиняемым по уголовному делу.

Кроме того, налоговые проверки все чаще выявляют финансовые операции, которые выступают частью схем обналичивания крупных сумм и попадают под признаки отмывания доходов, полученных преступным путем (обнал – ст. 174 и 174.1 УК, мошенничество – статьи 159 и 159.3 УК).

Налоговики предупреждают: не регистрируйте на себя фирмы-однодневки и фиктивное индивидуальное предпринимательство, не передавайте паспортные данные и не выдавайте доверенностей малознакомым лицам – они могут быть использованы в мошеннических схемах.

🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия» Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда. В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Марина Климова и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы. Вы можете купить билет по выбору: с возможностью получения записи конференции или без нее. Купить онлайн-билет

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.