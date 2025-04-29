После перехода с УСН на ОСНО разрешат учесть в расходах стоимость приобретенных товаров

Это законопроект об изменении некоторых положений налоговой политики. Документ опубликован для общественного обсуждения.
Что предлагают изменить для бизнеса на спецрежимах:
Плательщики, которые перешли на ОСНО с УСН или ЕСХН, смогут учитывать в расходах налога на прибыль стоимость товаров, купленных и оплаченных не ранее чем за 3 года до года такого перехода.
ИП смогут подавать уточненное заявление на патент, чтобы пересчитать сумму налога, если поменялись показатели.
Подробнее о том, как рассчитывать налоги по новым ставкам, вести учет доходов и расходов на УСН, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН».
Вы узнаете, как рассчитывать налоговую базу по НДС и отражать операции по налогу в 1С, составлять платежки и заполнять декларацию по новой форме. Сможете правильно вести документооборот, работать с кадрами и защищать компанию от проблем с налоговой.
Сейчас вы можете купить курс по акции за 8 900 рублей вместо
31 790 рублей.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию