После перехода с УСН на ОСНО разрешат учесть в расходах стоимость приобретенных товаров

Минфин подготовил законопроект с изменениями для бизнеса на спецрежимах: УСН, ПСН и ЕСХН.

Это законопроект об изменении некоторых положений налоговой политики. Документ опубликован для общественного обсуждения.

Что предлагают изменить для бизнеса на спецрежимах:

Плательщики, которые перешли на ОСНО с УСН или ЕСХН, смогут учитывать в расходах налога на прибыль стоимость товаров, купленных и оплаченных не ранее чем за 3 года до года такого перехода. ИП смогут подавать уточненное заявление на патент, чтобы пересчитать сумму налога, если поменялись показатели.

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