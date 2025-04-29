Ряд доходов освободят от НДФЛ, а вычет на детей будут считать только по основной налоговой базе

Проект Минфина о донастройке налоговой политики опубликован на портале проектов НПА.
Что предлагается поменять в части обложения НДФЛ:
От НДФЛ освободят возмещение стоимости утраченного имущества в случаях, предусмотренных законодательством.
Расходы на полис ОМС для заграничных командировок освободят от НДФЛ.
Для налогового вычета на детей в доходах будут учитывать только основную налоговую базу.
Расширят налоговую льготу для семей с детьми по доходам от продажи жилого помещения при улучшении жилищных условий. Право на льготу получат семьи с недееспособными детьми любого возраста. При этом в семье должно быть не менее двух детей, в том числе если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.
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