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НДФЛ

Ряд доходов освободят от НДФЛ, а вычет на детей будут считать только по основной налоговой базе

Законопроект Минфина вносит изменения в налоговую политику в части обложения НДФЛ.

Проект Минфина о донастройке налоговой политики опубликован на портале проектов НПА.

Что предлагается поменять в части обложения НДФЛ:

  1. От НДФЛ освободят возмещение стоимости утраченного имущества в случаях, предусмотренных законодательством.

  2. Расходы на полис ОМС для заграничных командировок освободят от НДФЛ.

  3. Для налогового вычета на детей в доходах будут учитывать только основную налоговую базу.

  4. Расширят налоговую льготу для семей с детьми по доходам от продажи жилого помещения при улучшении жилищных условий. Право на льготу получат семьи с недееспособными детьми любого возраста. При этом в семье должно быть не менее двух детей, в том числе если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.

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