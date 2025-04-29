Минфин изменит подход к имущественным налогам

Участники СВО и их семьи получат льготы по земельному и транспортному налогу, а многодетные — налоговый вычет.

На портале проектов нормативных актов появился законопроект Минфина, который призван донастроить налоговую политику.

Изменения затронут в том числе имущественные налоги. Льготы по транспортному и земельному налогу получат участники специальной военной операции, а также члены их семей.

Льгота по НДФЛ при продаже жилья будет не только у семей с несовершеннолетними детьми, но и для тех, кто воспитывает детей, которые признаны судом недееспособными, независимо от их возраста.

«Также добавляется уточнение о соблюдении условия о наличии в семье не менее двух детей, в том числе если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года», — сказано на сайте Минфина.

Кроме того, многодетным семьям предоставят налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физлиц.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.