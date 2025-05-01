Число вакансий в финансовой сфере выросло втрое: кто в лидерах

Количество предложений о работе для специалистов финансовой отрасли выросло в 3 раза (+195%). При этом средние предлагаемые зарплаты в отрасли увеличились на 18%.

Если зимой 2023-2024 года работодатели предлагали кандидатам на стартовые позиции порядка 49 565 руб./мес., то уже зимой 2025 года — 58 585 руб./мес.

Средние предлагаемые зарплаты в финсекторе рассчитаны для начинающих специалистов с опытом работы до 1-3 лет. Для сотрудников с бо́льшим стажем предложения могут быть значительно выше — вилки возможного дохода старших специалистов и руководителей зачастую не указывают в вакансиях. Они определяются на этапе собеседования.

Это данные исследования Авито Работы и Точка банка, они есть у «Клерка».

Самые востребованные — финансовые консультанты, банковские работники и брокеры.

Зимой 2024/2025 был значительный рост востребованности финансовых консультантов. Количество вакансий для них увеличилось на 160% год к году, а средние предлагаемые зарплаты для начинающих составили 42 000 руб./мес. при фиксированном графике. Специалисты с опытом 1–3 года могут зарабатывать от 70 000 руб./мес., а консультанты со стажем от 3 до 5 лет — 120 000-200 000 руб./мес. и выше. Верхняя граница зависит от работы с премиальными клиентами и бонусной системы премирования.

Востребованность банковских клерков возросла на 57% в сравнении с зимой прошлого года. Это линейный банковский персонал. Например, менеджер отделения, который работает с клиентами, документацией и базовыми финансовыми инструментами. Кандидаты с небольшим опытом могут рассчитывать на среднюю зарплату в 57 836 руб./мес. при фиксированном графике. С опытом 3–5 лет в корпоративном или инвестиционном блоке могут зарабатывать 150 000–250 000 руб./мес. и выше. Верхняя граница характерна для руководителей направлений, клиентских менеджеров премиального сегмента и специалистов по инвестпродуктам.

Брокеры стали искать на 6% чаще. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников — 141 782 руб./мес. В описаниях вакансий размер зарплаты для них обычно указывается в виде вилки, но реальный доход обычно не привязан к окладу и напрямую зависит от процентов со сделок.

Общее количество компаний, работающих в финансовой сфере, выросло на 6,1% по сравнению с прошлой зимой.

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