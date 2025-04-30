Для чипсов, мыла и других товаров с 1 мая 2025 года введут обязательную маркировку

Производители и импортеры мыла, бытовой химии, чипсов, сухариков и готового попкорна начнут маркировать свой товар перед продажей.

С 1 мая 2025 года обязательная маркировка товаров будет распространяться на: чипсы, начос, сухарики, гренки, хлебцы, готовый попкорн, кукурузные палочки, мыло, бытовую химию и моющие средства.

С середины января 2024 производители косметики и бытовой химии могли подключиться к эксперименту по маркировке, чтобы лучше понять процессы и подготовиться к требованиям. Для бакалеи такой проект запускали с июля 2024 года. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным Центра развития перспективных технологий, в системе «Честный ЗНАК» уже зарегистрировались 3,9 тыс. производителей и 2,6 тыс. импортеров бытовой химии и косметики. Среди участников рынка бакалеи маркировать продукцию готовы свыше 38 тыс. компаний.

Недавно мы писали, что маркировка принесла в бюджет 1,2 трлн рублей.

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