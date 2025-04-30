💸 Роструд: можно ли перечислять зарплату сотрудника другому человеку

Заработную плату можно перечислять другому человеку, если это зафиксировано в трудовом договоре.

Роструду задали вопрос: может ли работодатель перечислять зарплату не сотруднику, а его близкому родственнику по заявлению работника.

Платить эти деньги другому человеку можно, если такое условие оплаты труда закреплено в трудовом договоре, отвечает ведомство.

Это указано в ч. 5 ст. 136 ТК: зарплата выплачивается непосредственно работнику, кроме случаев, когда иной способ выплаты предусмотрен федеральным законом или трудовым договором.

Подробнее о том, как правильно составить трудовой договор и прописать все нюансы по выплатам, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Мы обновили программу и добавили туда информацию по детским выплатам, вычетам по НДФЛ и налоговому кешбэку.

Вы узнаете, как оформить отпуск, больничный или командировку, научитесь удерживать НДФЛ, рассчитывать зарплату и страховые взносы, нанимать и увольнять сотрудников, отражать операции в 1С:ЗУП.

Сейчас вы можете купить курс за 8 900 рублей вместо 31 700 рублей.

Старт потока 1 мая.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.