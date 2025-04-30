Работать в майские праздники планируют 47% сотрудников

Полностью отключиться от рабочих задач собираются научные сотрудники, специалисты по праву, финансам и логистике, а также HR. Отпуск между выходными хотят взять только 8% россиян.

47% россиян сообщили о планах работать в период майских праздников. Чаще всего об этом рассказывали жители Перми (27%), Краснодарского края (26%) и Казани (25%).

Трудиться на выходных готовы клинеры, помощники по хозяйству, операторы спецтехники и работники железной дороги, морских и авиаперевозок, а также сотрудники охраны, водители, курьеры и представители розничной торговли. Об этом сказано в исследовании сервиса Авито Работа.

39% участников опроса заявили, что не будут работать на майских. Полностью отключатся от задач офисные работники, научные сотрудники (60%), специалисты в области права (58%), финансов, логистики и HR (57%).

На подработку хотят отправиться 7% респондентов. Этот вид занятости особенно популярен среди молодежи 18-24 лет (13%), а также у 24-34 летних (8%). Подрабатывать будет каждый пятый дизайнер-проектировщик.

За работу в праздничные дни 34% опрошенных получают стандартную зарплату, а 28% — выплаты в двойном размере. На майских сотрудники собираются заработать около 26 252 рублей, а у жителей Москвы ожидания выше — 35 778 рублей.

Продлить отдых, взяв отпуск между выходными, планируют только 8% россиян, а 41% продолжит работать в обычном режиме.

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