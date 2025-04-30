🍗 Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мясо для шашлыка на майские праздники 2025

Готовые мясные полуфабрикаты у случайных продавцов рекомендуют не покупать. Если купили некачественную продукцию — ее должны принять назад.

Роспотребнадзор опубликовал правила выбора мяса, которые нужно соблюдать, чтобы шашлык получился вкусным и безопасным для здоровья.

У свежего мяса будет белый, кремовый или желтоватый жир, свежий и естественный запах без посторонних примесей, плотная консистенция. Если надавить на такое мясо, ямка быстро выровняется.

Некачественное мясо подтекает в упаковке, ямка при нажатии выравнивается медленно, могут быть пузырьки и посторонние вкрапления. Такое мясо имеет мягкую и дряблую текстуру, кислый и гнилостный запах.

Ведомство не рекомендует покупать готовые мясные полуфабрикаты у случайных продавцов. Если нет названия организации, юридического адреса, режима работы — лучше отказаться от покупки.

Полуфабрикаты стоит покупать только в магазинах с холодильным оборудованием. Роспотребнадзор советует обращать внимание на внешний вид продукции, целостность упаковки и наличие этикетки на русском языке.

Если все-таки купили некачественную продукцию — нужно обратиться к продавцу с письменной претензией. А если там не захотят забирать товар, об этом надо сообщить в Роспотребнадзор.

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