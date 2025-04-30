В России трудоголизм: почти 90% опрошенных совмещают несколько работ

Не выходят на подработку только 13% россиян, а каждый третий участник опроса подрабатывает время от времени.

Абсолютное большинство россиян — трудоголики (87%): лишь 13% опрошенных не занимаются подработкой. Остальные либо уже зарабатывают дополнительно, либо планируют начать.

Это выяснили аналитики сервиса коммуникаций Контур.Толк по итогам опроса.

Каждый третий опрошенный подрабатывает время от времени (34%), еще 30% только планируют начать дополнительно зарабатывать, а 18% имеют постоянную вторую работу. Также 5% имели такой опыт, но на данный момент не занимается такой деятельностью.

Желание подрабатывать связано не только с финансами: 43% опрошенных рассказали, что для них заработок с фриланса является просто «приятным бонусом». Для каждого третьего (32%) это серьезная помощь, но не критичная, а 17% вообще не ощущают от подработки какого-то приличного дохода. Лишь 8% дополнительный заработок необходим для жизни.

Каждый третий респондент поделился, что подработка приносит дополнительно от 5 до 15 тыс. рублей в месяц (32%). У четверти (24%) суммы скромнее — до 5 тысяч. Для каждого пятого (19%) вторая работа приносит от 15 до 30 тыс., а у 10% доход достигает 30–50 тыс. в месяц. Только 4% зарабатывают более крупные суммы. Еще 11% затруднились с ответом — доход слишком нестабилен.

При этом у 40% опрошенных есть больше одной подработки. У большинства из них (30%) — две: основная и дополнительная. У 8% — три, и многие признаются, что это было непросто, но справляться приходилось. Еще 2% одновременно занимались четырьмя видами фриланса и работали практически без передышки. Также 8% рассказали, что им сложно посчитать количество подработок, ведь все слилось в одно большое дело.

Самым удобным форматом подработки россияне считают короткие разовые задачи — так ответили 43% респондентов. Еще 16% предпочитают долгосрочные проекты с четким графиком. Каждый десятый (11%) выбрал продажи, 6% занимаются блогингом, а 5% — обучением. Каждый пятый (19%) пока пробует разные варианты, не выбрав для себя оптимальный формат.

Для 41% респондентов подработка не связана с основной профессией — это совершенно новая сфера. У 29% есть частичное пересечение, а 14% считают подработку скорее хобби. Только у 16% дополнительная работа полностью совпадает с их основной деятельностью.

Удаленный формат помогает совмещать проекты: 35% подрабатывают дистанционно. Каждый пятый (22%) зарабатывает физическим трудом, а 15% — очно, офлайн. Сервисы видеосвязи также помогают с этой задачей — так ответили 30% россиян.

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