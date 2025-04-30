АвтоВАЗ сообщил об утечке данных 32 тысяч собственников автомобилей LADA

Служба безопасности АвтоВАЗа обнаружила, что личные данные 32 тыс. владельцев автомобилей LADA утекли в сеть. Злоумышленники их собрали из неизвестных источников.
Компания предупреждает собственников машин о рисках мошеннических действий: им могут писать в мессенджерах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение АвтоВАЗа.
В апреле 2025 года в даркнете нашли базу данных, которую назвали «официальный слив» владельцев автомобилей. В руки злоумышленников могли попасть номера мобильных телефонов, VIN и модели машины.
Представители компании заявили, что их системы учета полностью защищены от нелегального доступа, а информация о водителях была получена из альтернативных источников. Служба безопасности рекомендует критически относиться к любым звонкам и сообщениям от имени «представителей» АвтоВАЗа, сети LADA и других автомобильных организаций.
Если собственники машин получат от незнакомцев неочевидные просьбы, связанные с автомобилем, то им советуют обратиться на горячую линию LADA или к официальным дилерам.
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