АвтоВАЗ сообщил об утечке данных 32 тысяч собственников автомобилей LADA

Компания уверена, что ее системы полностью защищены от нелегального взлома. Злоумышленники получили личные данные клиентов из неизвестных источников.

Служба безопасности АвтоВАЗа обнаружила, что личные данные 32 тыс. владельцев автомобилей LADA утекли в сеть. Злоумышленники их собрали из неизвестных источников.

Компания предупреждает собственников машин о рисках мошеннических действий: им могут писать в мессенджерах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение АвтоВАЗа.

В апреле 2025 года в даркнете нашли базу данных, которую назвали «официальный слив» владельцев автомобилей. В руки злоумышленников могли попасть номера мобильных телефонов, VIN и модели машины.

Представители компании заявили, что их системы учета полностью защищены от нелегального доступа, а информация о водителях была получена из альтернативных источников. Служба безопасности рекомендует критически относиться к любым звонкам и сообщениям от имени «представителей» АвтоВАЗа, сети LADA и других автомобильных организаций.

Если собственники машин получат от незнакомцев неочевидные просьбы, связанные с автомобилем, то им советуют обратиться на горячую линию LADA или к официальным дилерам.

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