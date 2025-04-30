🔎 Проверки налоговиками ПВЗ по фактам серых схем трудоустройства будут продолжены

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) огласила итоги совещания в московском Управлении ФНС России, состоявшегося в конце апреля 2025 года.

Известно, что проверки налоговиками пуктов выдачи заказов маркетплейсов по фактам серых схем трудоустройства будут продолжены.

В первую очередь под них попадут те пункты, где нет ни одного официально трудоустроенного сотрудника.

АУРЭК призывает не ждать чуда, а навести порядок в своих документах, не дожидаясь визита проверяющих.

Мы писали, что после отмены моратория ФНС начала проверять ПВЗ маркетплейсов.

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