🔎 Проверки налоговиками ПВЗ по фактам серых схем трудоустройства будут продолжены

Известно, что проверки налоговиками пуктов выдачи заказов маркетплейсов по фактам серых схем трудоустройства будут продолжены.
В первую очередь под них попадут те пункты, где нет ни одного официально трудоустроенного сотрудника.
АУРЭК призывает не ждать чуда, а навести порядок в своих документах, не дожидаясь визита проверяющих.
Мы писали, что после отмены моратория ФНС начала проверять ПВЗ маркетплейсов.
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